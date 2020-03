Alle Schulen zu: Wie kann der Unterricht jetzt weitergehen?

Nein, sagt die Regierung in Kenntnis der Infektionszahlen. Es geht darum, die Neuinfektionsrate so gering wie möglich zu halten und ein Zusammenbrechen des Gesundheitssystems zu vermeiden. Da es in Österreich 1,1 Millionen Schüler gibt, ist das Schließen von Schulen ein probates Mittel, um die sozialen Kontakte einer sehr großen Gruppe zu begrenzen. Zusätzlich sind junge Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben und sich nicht in Gruppen zu treffen.

Was, wenn ich keine Möglichkeit habe, mein Kind daheim zu betreuen?

Sie können Ihr Kind zur Schule bringen, dort wird es eine Betreuung geben. Wesentlich ist den Behörden, dass diese Möglichkeit nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen wird.

Werden auch Kindergärten schließen?

Ja, dennoch wird es auch hier weiter die Möglichkeit zur Kinderbetreuung geben, wenn das Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht möglich ist.

Wie müssen Schüler zu Hause lernen und wie wird das über- und geprüft?

Diese Entscheidungen werden selbstständig an jedem Schulstandort entschieden. Per Telefon, eMail, Chatgruppen etc. bleibt ein Kontakt jedenfalls aufrecht, auch die Lehrer werden von daheim arbeiten. Für Volksschüler werden aktuell Lern- und Lehrmaterialien in Papierform vorberietet.

Was heißt eLearning?

Unter www.eduthek.at gibt es Lehrmaterialien in vier Kategorien für alle Altersstufen.