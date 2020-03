Regierung zur Corona-Krise: "Das Leben in Europa wird sich grundlegend ändern"

"Üben Sie sich in Zurückhaltung"

Kurz betonte, dass der Staat weiter funktionieren wird. Die kritische Infrastruktur sei überprüft worden, für den Fall, dass die Infektionsraten rasant ansteigen sollten.

Kritische Infrastruktur, erklärten die Regierungsmitglieder auf Nachfrage, sind intakt. Dazu gehören neben Spitälern und Polizei auch Supermärkte (Lebensmittelversorgung) und Apotheken (Medikamentenversorgung). "Wir brauchen Supermärkte, Energieversorger und die Exekutive", nannte Kurz beispielhaft auch jene Personengruppen, die für die Aufrechterhaltung des Alltags in Österreich gebraucht werden. Also jene, die keine Heim-Arbeit machen können, die also "arbeiten gehen müssen".