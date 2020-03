Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Die rote Unfrage. Am Mittwoch startet die Mitgliederbefragung. Sie wird Pamela Rendi-Wagners Schicksalswahl. Sollten sich weniger als 23 Prozent beteiligen, gilt das Votum in der SPÖ als Flop ( mehr dazu hier ).

Pflegeberufe vor neuen Streiks: "Das Angebot reicht noch nicht". Auch die siebte Runde der Gehaltsverhandlungen in der Sozialwirtschaft sind gescheitert. Die Gewerkschaft kündigte Streikmaßnahmen an ( mehr dazu hier ).

Wer tritt gegen Donald Trump an? Bei den US-Demokraten nimmt die Zahl der Herausforderer von Donald Trump täglich ab. Am Montag warf Pete Buttigieg das Handtuch. Nach dem heutigen "Super Tuesday", an dem Wähler in 14 Staaten zu den Urnen schreiten, steht nicht nur ein Drittel der Delegiertenstimmen fest. Gut möglich auch, dass dann nur noch zwei bis drei Kandidaten im Rennen sind (mehr dazu hier).