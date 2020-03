Hanau nach dem Anschlag: "Das wird hier keiner vergessen"

Wer sich in Hanau umhört, trifft auf viele Menschen, die die Ermordeten gekannt haben. Und denen es schwer fällt, etwas zu kommentieren, was sie in der Kleinstadt nicht für möglich gehalten haben. Auch Angst ist ein Thema. Volkan, der in der Innenstadt einen Lebensmittelladen führt, will sich davon nicht einnehmen lassen, sagt er.

Trafikantin Iris hofft, dass die Betroffenen nach der heutigen Gedenkfeier mit der Bundeskanzlerin etwas zur Ruhe kommen können. Aber: "Vergessen wird das hier keiner." Sie kannte einige persönlich, "das waren doch noch Kinder". Und für einige von ihnen war das Juz in Kesselstadt wie ein zweites Zuhause.

Hier können die jungen Menschen lernen, essen, spielen oder Schulsachen ausdrucken. Ein Mädchen macht am Tisch Hausaufgaben, im Nebenraum spielen sie Kniffeln, unten hört man Springschnüre am Boden schnalzen: Zwei Mal die Woche gibt es Boxtraining, dafür wurde das Juz oft ausgezeichnet.

"Seit zwei Wochen läuft hier keine Musik mehr"

Was Günther und seine Kollegen derzeit leisten, lässt sich mit keinem Preis bemessen. Er händigt Tischtennisschläger aus, hilft Kindern, ihre Schlüssel zu finden. Er ist Anlaufstelle für alle. Fast wie immer, und doch ist vieles anders. "Seit zwei Wochen läuft hier keine Musik mehr", erzählt er, das hat er in 20 Jahren nicht erlebt. In den letzten Wochen wurde viel geredet. Einige der Jugendlichen, die überlebt haben, erzählten, was sie gesehen haben. "Und wenn das Reden nicht mehr ging, sind wir hinübergegangen und haben Kerzen angezündet." Neben seinem Tresen steht eine Schachtel mit Grablichtern.

Ein paar Mädchen nehmen sich welche raus, sie haben einen jüngeren Buben bei sich. Er kann gerade nicht zu Hause sein, berichtet Günther. Sein Bruder ist unter den Toten, eine Familie kümmert sich um ihn, weil die Mutter es nicht schafft.