Entsetzen nach Anschlag in Hanau: "Ich begreife das alles nicht"

Nudur, eine junge Frau Mitte zwanzig, arbeitete ebenfalls in einer Shisha-Bar und hat jetzt Angst: "Das hätte jeden treffen können. Wer garantiert, dass so etwas nicht wieder passiert?" Sie hat ihren Bruder Mittwochabend in die Innenstadt gefahren, ihm ist nichts passiert, berichtet sie. Aber der Schwester eines Bekannten, sie starb in der zweiten Bar in Kesselstadt.

Der Stadtteil gehört ebenfalls zu Hanau. Mit dem Bus sind es zehn Minuten, es geht vorbei an Villen und Wasser, bis ein paar Hochhäuser auftauchen. Polizeiautos stehen vor einem graubraunen Block. "24/7 Kiosk" steht auf der Glasscheibe im Erdgeschoß, daneben "Arena Bar & Café". Auf den Balkonen des Gebäudes stehen ein paar Menschen, sie rauchen oder haben die Arme verschränkt.