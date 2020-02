Bereits 209 Tote durch rechten Terror seit der deutschen Wende

Ab dem Jahr 2000 verübte der „ Nationalsozialistische Untergrund“ ( NSU) sieben Jahre lang hinweg Anschläge, bei denen zehn Menschen ums Leben kamen. Nach einem U-Ausschuss im deutschen Bundestag kam endgültig ans Licht, dass die Sicherheitsbehörden in diesem Fall extrem schlampig gearbeitet hatten. Die Akten zur NSU-Causa wurden für 120 Jahre gesperrt.

Ab 2015 wurden vor allem in Ostdeutschland abermals Flüchtlingsheime in Brand gesteckt, Sprengstoffattentate durchgeführt. Es grenzt an ein Wunder, dass hierbei niemand ums Leben kam.

Im Juni vergangenen Jahres wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen – mutmaßlich von einem Neonazi, der erst die Tat gestand, dies aber später widerrief. Am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Jom-Kippur-Fest, wollte der rechtsradikale Stephan B. in eine Synagoge eindringen und ein Massaker verüben. Er scheiterte und schoss stattdessen zwei Menschen auf offener Straße nieder. Armin Arbeiter