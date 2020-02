Attentat von Hanau: "Der Täter wurde von rechter Stimmung ermutigt"

Sätze wie dieser erinnern an krude NS-Terminologie, aber auch an Ideen der Neuen Rechten. „Er bedient sich der rechtsextremen Ideologie“, sagt Funke, aber er „radikalisiert sie noch weiter zu Größen- und Verfolgungswahn in scheinrationaler Weise“. Verbrämt sind diese Rassenwahn-Theorien nämlich mit Fantasien über eine „Geheimorganisation“, die den 43-Jährigen seit seiner Geburt beobachte, wie er meint. Dazu kommt noch eine gehörige Portion Frauenverachtung – auch das verbindet Tobias R. mit den Tätern aus Christchurch und Halle: „Er ist ein sogenannter Incel“, analysiert Terrorismusexperte Peter R. Neumann. Incel, also „involuntary celibate“, sind unfreiwillig enthaltsam lebende Männer – Tobias R. war das: In seinem Pamphlet schreibt er, er lebe seit 18 Jahren zölibatär. Wohl, weil er keine Frau fand. „Ich wollte das Beste haben oder gar nichts.“