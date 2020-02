AfD & Co: Wie mit Hanau Politik gemacht wird

Zwar betonte er mehrmals, dass es sich bei der Äußerung nicht um eine Reaktion auf Hanau handle, allein: Die Welle der Kritik blieb ihm ob des Zeitpunkts der Veröffentlichung nicht erspart. "Wenn das der erste Tweet des langjährigen Chefs des Bundesamts für Verfassungsschutz nach #Hanau ist, sollte man allerdings schon die Frage stellen, ob er entweder wirklich den Verstand verloren hat oder ob diese Funktion jahrelang auf fatale Weise falsch besetzt war", schreibt etwa Spiegel-Autor Florian Gathmann.

Maaßen stand jahrelang der obersten Geheimdienstbehörde vor und wurde 2018 nach einigen Eklats in den Ruhestand versetzt. So traf er sich etwa geheim mit AfD-Politikern und verharmloste Ausschreitungen in Chemnitz - er stellte öffentlich in Abrede, dass Rechtsextreme dort Migranten gejagt hätten, obwohl es Videos davon gab.

Den Tweet hat Maaßen inzwischen übrigens gelöscht.