Elf Tote in Hanau: Deutscher Attentäter suchte in NÖ Hilfe

Wirres Gedankenbild

In der 19-seitigen Strafanzeige, die auch dem KURIER vorliegt, zeigt ein wirres Gedankenbild des Attentäters. Er teilt darin dem Generalbundesanwalt mit, dass eine unbekannte geheimdienstliche Organisation die Deutschen überwache. Das was Edward Snowden vor ein paar Jahren enthüllt hat, ist dagegen ein „Kindergeburtstag“, schreibt er in der Strafanzeige. Weiters heißt es: Wenn ich in den folgenden Ausführungen von einem „ Geheimdienst“ spreche, dann meine ich hierbei nicht explizit einen namentlich bekannten Geheimdienst, wie z.B. den Bundesnachrichtendienst, die CIA oder NSA, sondern vielmehr eine Organisation, die auf Basis eines Geheimdienstes operiert, offiziell namentlich aber nicht in Erscheinung tritt.

Bernd G. betont, dass er mit dem Attentäter niemals telefoniert oder persönlichen Kontakt hatte.