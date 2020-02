Gewalttat in Hanau: Was wir wissen – und was nicht

Wer ist die zweite Leiche in der Wohnung des Täters?

Offiziell gibt es dazu noch keine Informationen. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll es sich um die Mutter des Täters handeln. Bestätigt ist das noch nicht.

Was ist das Motiv?

In der Wohnung fand die Polizei ein Bekennerschreiben und ein Video, in dem der mutmaßliche Täter eine „persönliche Botschaft an alle Amerikaner“ aufgenommen hat. Das Video enthält krude Verschwörungstheorien von unterirdischen Militäreinrichtungen in den USA, wo auch dem Teufel gehuldigt werden würde.

Das Bekennerschreiben in der Wohnung soll jedoch andere Motive anführen. Aktuell ermittelt der Generalbundesanwalt.

Wie ist der Tathergang?

Die ersten Schüsse fielen gegen 22 Uhr bei einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt. Anschließend fuhr R. in die sogenannte Kesselstadt, ein Wohngebiet in Hanau, wo auch die Wohnung des mutmaßlichen Täters liegt.