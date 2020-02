Hanau: Elf Tote nach Schießerei in Shisha Bars - Täter "mit hoher Wahrscheinlichkeit" tot

Zu den Hintergründen gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Ein Sprecher sagte, es könne sich um "eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat" handeln. Die Beamten machten keine Angaben zur Identität und Nationalität der Opfer.

Nach Angaben der Polizei fielen am Mittwochabend ab etwa 22.00 Uhr in und vor zwei Hanauer Shisha-Bars Schüsse. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. In der Innenstadt, im Bereich des Heumarkts, wurden drei Menschen getötet und mindestens eine Person schwer verletzt. Von dort sei ein dunkler Wagen davongefahren.

Ein weiterer Tatort liegt nach Polizei-Angaben am Kurt-Schumacher-Platz. Er befindet sich etwa zweieinhalb Kilometer vom Heumarkt entfernt im Stadtteil Kesselstadt. Dort kamen der Polizei zufolge fünf Menschen ums Leben.