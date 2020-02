Die krude Welt des Tobias R.: Täter von Hanau hasste Ausländer – und Frauen

Neben dem Ausländerhass verbindet R. auch die Verachtung von Frauen mit den beiden anderen Gewalttätern: Auch Tobias R. dürfte ein sogenannter Incel gewesen sein, also jemand, der niemals eine Beziehung mit einer Frau hatte – für die letzten 18 Jahre, so schreibt er, aus eigenem Entschluss heraus. „Incel“ steht für „involuntary celibate“, also „unfreiwillig enthaltsam“; Incels geben Frauen, die ihrer Ansicht nach zu selbstbewusst geworden sind, die Schuld an ihrem Single-Dasein.

In seinem Manifest schreibt Tobias R., dass er noch nie eine Freundin hatte, weil ihm keine gut genug gewesen sei: „Allerdings kam ein Kompromiss, den ich mit Sicherheit hätte öfters schließen können, nämlich eine weniger gut aussehende Frau zu nehmen, mit der ich mich irgendwie verstand, nicht in Frage – ich wollte das Beste haben oder gar nichts.“ Dass R. auch in den Foren der Incels unterwegs gewesen sei – beliebt ist da vor allem 4Chan -, glaubt Neumann eher nicht: „Es gibt kein Shitposting, keine Anspielungen an Memes. Er sieht eher wie jemand aus, der die ganze Nacht Verschwörungsvideos auf Youtube ansieht.“