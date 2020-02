Debatte über rechte Gewalt ist erforderlich

Nein, weil der Täter nach bisherigem Kenntnisstand völlig durchgeknallt war, was sein Blutbad in keiner Weise rechtfertigt, und weil er offenbar als "einsamer Wolf" gehandelt hat. Doch warum kommen Menschen überhaupt so weit? Hier spielt der virtuelle Raum des Internets eine große Rolle. Hier findet man für jede noch so absurde These Unterstützer. Und wenn dort ungestraft gehetzt, beleidigt und gedroht werden darf, fallen Hemmschwellen – vor allem bei labilen Zeitgenossen. Deshalb ist es absolut richtig, wenn an eine Verschärfung der Regeln gedacht wird. Und real gibt es die grauenvollen Figuren, wie den Attentäter von Christchurch, der seine Massaker live im Internet übertrug, und denen Wirrköpfe nacheifern.

Deutschland hat darüber hinaus aber sehr wohl ein Problem mit rechtem Terror. Wenn Hans-Georg Maaßen, Ex-Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, unmittelbar nach den Schüssen twitterte, dass nach "sozialistischer Logik" Täter "immer rechts, Opfer immer links" seien, kommt einem das Gruseln. Der Mann war schließlich jahrelang zuständig für die Bekämpfung des Terrors in der Bundesrepublik. Und wie sich im Zuge der Morde des "Nationalsozialistischen Untergrunds" ( NSU) zeigte, war die Behörde auf dem rechten Auge blind. Nach der Abberufung Maaßens wurde der Verfassungsschutz nicht von Grund auf reformiert. Das hätte geschehen sollen. Und auf politischer Ebene eine schonungslose Auseinandersetzung mit linker und - aus gegebenem Anlass - auch und primär rechter Gewalt. Hanau böte jetzt eine gute Gelegenheit.