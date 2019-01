Incels: Die tödliche Rache der Verschmähten

Der Begriff wurde Ende der Neunziger ausgerechnet von einer Frau namens Alana geprägt, um verzweifelten Singles eine Plattform und Unterstützung zu bieten. Doch dann begannen sich die Incels online zu radikalisieren, beschimpften Frauen (die sie „Femoids“ nennen) und rechtfertigten Vergewaltigungen mit dem Argument, dass jeder Mann ein Recht auf Sex habe. Vor einem Jahr sperrte das Portal Reddit eine Incel-Gruppe mit 40.000 Mitgliedern, weil die hasserfüllten Beiträge gegen die Nutzungsbedingungen verstießen. Rodger wird in der Community als Held gefeiert: „Die Incel-Revolution hat gerade erst begonnen“, postete der 25-jährige Alek Minassian auf Facebook, ehe er in Toronto mit einem Lieferwagen in eine Menschenmasse raste und vorwiegend Frauen tötete. Auch der Attentäter, der in einem Yoga-Studio in Florida auf sechs Frauen schoss, hatte in Incel-Foren über Zurückweisung geklagt und misogyne Ansichten geäußert.

Österreichischer Fall

Ähnlich klingen die Motive jenes Wieners, der Ende des Jahres zwei Passantinnen mit einer Eisenstange bzw. einem Hammer attackierte. Er habe sich nach Liebe und Sex gesehnt und mehrmals vergeblich gesucht, mit fremden Frauen auf der Straße Kontakt aufzunehmen. Ihre Blicke hätten ihn „provoziert und aggressiv gemacht“.

Bis er zuschlug. Es ist ein klassisches Denkmuster von Incels, Frauen für das eigene Versagen verantwortlich zu machen. Sie schieben ihre vermeintliche Hässlichkeit bzw. die Oberflächlichkeit der Gesellschaft vor, um über andere Defizite hinwegzutäuschen, erklärt Psychotherapeut Helmut Tesarek, der in seiner Praxis Männer und Paare betreut. Ein Incel saß noch nicht auf seiner Couch – aus gutem Grund: „Incels leben ihren Hass im Netz aus und sehen keinen Bedarf, etwas zu ändern.“ Was sie nicht einsehen wollen: Nicht die fehlende Attraktivität ist der Grund, warum Männer keine Partnerin finden – sondern Beziehungsunfähigkeit. „Sie können nicht auf ein Gegenüber eingehen, nehmen den anderen als Sexobjekt wahr und nicht als gesamte Persönlichkeit.“