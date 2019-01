Wieso Männer Angst vor psychologischer Beratung haben

Männerberatung

Wie wichtig es für Therapeuten in der Arbeit mit und Beratung von Männern ist, diese psychologischen Mechanismen zu kennen, weiß auch Romeo Bissuti, Psychologe und stellvertretender Obmann des Dachverbandes Männerarbeit Österreich. "Männlichkeitsbilder haben dramatische Auswirkungen auf die Gesundheit von Männern. Das zu wissen, ist in der Männerberatung ganz wesentlich. Nur so können wir Männern klarmachen, dass sie selbst unter diesen Erwartungen an Männern leiden."