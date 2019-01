Werbespot gegen "toxische Männlichkeit": Gillette in der Kritik

Konzern steht hinter Werbung

Bei Gillette steht man jedenfalls hinter dem Spot – und dessen Aussage: "Indem wir uns gegenseitig in die Verantwortung nehmen, Entschuldigungen für schlechtes Benehmen beseitigen und eine neue Generation unterstützen, die auf die beste Version ihrer selbst hinarbeitet, können wir dazu beitragen, positive Veränderungen zu schaffen, die für die nächsten Jahre von Bedeutung sein werden", stellt Präsident Gary Coombe klar. Man wolle eine "positive, erreichbare, inklusive und gesunde Version" von dem, was es bedeutet, männlich zu sein, bewerben.

Bei dem Kurzfilm führte Kim Gehrig von der britischen Agentur Somesuch Regie. Neben der Veröffentlichung des Clips ist man bei Gillette auch eine Partnerschaft mit dem Projekt "Building A Better Man" eingegangen, das sich der Prävention von Gewalthandlungen bei Männern widmet. Unterstützt wird auch der "The Boys and Girls Club of America", wo Burschen und junge Männer in ihren sozialen und kommunikativen Fähigkeiten gefördert werden. Das Unternehmen will zudem drei Jahre lang jährlich Non-Profit-Männerberatungsorganisationen mit je einer Millionen US-Dollar unterstützen.

"Für uns war die Entscheidung, unsere Überzeugungen öffentlich durchzusetzen und Männer zu feiern, die Dinge richtig machen, eine leichte Entscheidung, die den Unterschied ausmacht“, ist sich Coombe sicher.

Toxische Männlichkeit: Was ist das?

Bei toxischer Männlichkeit handelt es sich um eine Ausprägung Hegemonialer Männlichkeit, ein Konzept aus der soziologischen Geschlechterforschung, das eine gesellschaftliche Praxis beschreibt, die die dominante soziale Position von Männern garantieren soll.

Männer legen demnach mitunter "toxische" Verhaltensweisen an den Tag, unter anderem physische Gewalt, um ihre Dominanz sicherzustellen und schwächere Mitglieder der Gesellschaft, etwa Frauen, zu unterdrücken. Manche Soziologen sehen toxische Männlichkeit auch als Ausdruck stereotyper Geschlechterrollen, die es Männern beispielsweise untersagt, Gefühle abseits der Wut auszudrücken und ihnen gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit auferlegt.