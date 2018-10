Facetten der Männlichkeit: Warum dieses GQ-Cover besonders ist

"Entmannte" Väter?

Erst kürzlich waren Väterrollen intensiv in der Öffentlichkeit und auf Social Media diskutiert worden. Anlass war eine Bemerkung des britischen Moderators Piers Morgan über James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Morgan postete Mitte Oktober auf Twitter ein Foto, auf dem Craig seine kleine Tochter in einer Bauchtrage vor sich trägt. "Oh 007 ... nicht auch noch du?", schrieb er und fügte den Hashtag #emasculatedBond (entmannter Bond) hinzu. Viele Nutzer kritisierten die ihrer Meinung nach veralteten Ansichten Morgans. Einige Männer posteten Fotos von sich und ihrem Nachwuchs in einer Babytrage (mehr dazu hier)