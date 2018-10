"Entmannt": Piers Morgan lästert über Daniel Craig mit Babytrage

Der britische Moderator Piers Morgan ("Good Morning Britain") hat mit einer Bemerkung über James-Bond-Darsteller Daniel Craig (" Skyfall") viel Kritik eingefangen. Morgan postete am Montag auf Twitter ein Foto, auf dem Craig seine kleine Tochter in einer Bauchtrage vor sich trägt. "Oh 007 ... nicht auch noch du?", schrieb er und fügte den Hashtag #emasculatedBond (entmannter Bond) hinzu.