Vater stößt Debatte an: "Warum haben wir keine Wickeltische auf Männerklos?"

Im Interview mit dem Portal Buzzfeed erklärte der 31-jährige Lehrer und Vater von drei Söhnen, dass er und seine Frau alle Aufgaben der Kindererziehung und im Haushalt gerecht aufteilen würden. Vor diesem Hintergrund erscheint dem US-Amerikaner das Fehlen adäquater Wickelmöglichkeiten auf Herrenklos rückständig: "Warum teilen wir uns die Verantwortung, aber die Gesellschaft betrachtet uns verschieden? Als Väter sollten wir gleichwertig angesehen werden. Wir sind mehr als nur Beschützer und Versorger."

Palmer scheint mit seinem Posting jedenfalls einen Nerv getroffen zu haben. In den Kommentaren zum Bild pflichten ihm viele Väter bei. "Ich bin ein alleinerziehender Vater und kenne das Problem nur allzu gut", heißt es da etwa. Oder auch: "Danke, dass du dieses Problem ansprichst. Ein Kind großzuziehen ist an sich schon herausfordernd genug. Ein kleiner Wickeltisch kann da eine große Veränderung bewirken."

New York übernimmt Führungsrolle

Dass der Zugang zu Wickeltischen in öffentlichen Gebäuden für beide Geschlechter gleichermaßen gewährleistet werden muss, hat man in der Metropole New York bereits erkannt. Anfang des Jahres wurde im Big Apple ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. "Dieses Gesetz stellt für alle Eltern den Zugang zu einer solchen Ausstattung in öffentlichen Gebäuden sicher, egal welchem Geschlecht sie angehören", erklärte Bürgermeister Bill de Blasio damals. Für die Eltern sei dies "ein großer Schritt nach vorne". "Zu oft sind Väter wie auch Eltern, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, von Angeboten für Familien ausgeschlossen. Das muss sich ändern", fügte der Bürgermeister hinzu.

Im Oktober 2016 hatte schon der damalige US-Präsident Barack Obama ein Gesetz in Kraft gesetzt, das Wickeltische in allen öffentlich zugänglichen Bundesgebäuden vorschreibt (mehr dazu hier). In New York sind für alle zugängliche Toiletten eher rar. Stattdessen nutzen die Menschen dort unterwegs oft Toiletten in Cafes, Restaurants oder Geschäften.