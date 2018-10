Väter mit Babytrage: Was ist daran unmännlich?

Was macht James Bond, wenn er nicht gerade die Welt rettet? Er trägt sein wenige Wochen altes Töchterchen in einer Bauchtrage vor sich her. So weit, so gewöhnlich – schließlich ist Daniel Craig (50) abseits der Leinwand kein Actionheld, sondern ein normaler Familienvater.

Dennoch entfachte der Paparazzi-Schnappschuss in den sozialen Medien eine Debatte über Männlichkeit – ausgelöst durch den spöttischen Tweet des verhaltensauffälligen Moderators Piers Morgan: „Oh 007 ... nicht auch noch du“, schrieb er unter das Foto, versehen mit dem Schlagwort #emasculatedBond, „entmännlichter Bond“. Der Sturm der Empörung folgte prompt, zahlreiche Väter solidarisierten sich mit Craig und posteten Fotos mit Babytrage. Auch Frauen konterten; es gebe kaum Männlicheres als Väter, die sich aktiv in die Kindererziehung einbringen, so der Tenor.