Sexismus schadet auch der Männerwelt

Mansplaining, sexuelle Belästigung, Cyber Mobbing: Sexismus hat viele Facetten. Eine aktuelle Studie hat nun ergeben, dass Männer, die Frauen herablassend und degradierend behandeln, ihre psychische Gesundheit gefährden.

Die Untersuchung, die von Psychologen der Indiana University of Bloomington durchgeführt und im Fachblatt Journal of Counseling Psychology veröffentlicht wurde, belegt, dass sexistische Äußerungen nicht nur ungerecht, sondern auch schädlich für die Männer sind, die sie äußern. Das erklärt Studienleiter Y. Joel Wong in seinem Forschungsbericht.