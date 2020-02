Vorbild "Christchurch": Rechtsextreme planten Massaker in Moschee

"Der harte Kern"

Die Festgenommenen sollen nach Angaben der Welt am Sonntag unter dem Namen "Der harte Kern" fungiert haben. Sie unterhielten Kontakte zu der Gruppierung "Soldiers of Odin". Dabei handelt es sich um eine internationale rechtsextremistische Organisation, die im Oktober 2015 in Finnland gegründet wurde.

Mittlerweile existieren in zahlreichen Ländern Ableger mit entsprechenden Untergruppierungen. In Deutschland ist die Organisation vor allem im Visier des Landesverfassungsschutzes in Bayern - und zwar als "Soldiers of Odin Germany Division Bayern (SOO)". Das Landesamt ordnet die Gruppierung seit Ende 2017 "dem subkulturell geprägten Rechtsextremismus" zu.