Beschwerde könnte Traisental-Schnellstraße ins Wanken bringen

Das Gericht zeigt sich mit dieser Vorgehensweise in einer ersten Einschätzung aber nicht einverstanden, wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte.

"Nicht zulässig"

„Es ist bei Straßenbauprojekten nicht zulässig, eine Aufspaltung des einheitlichen Projekts in zwei verschiedene Vorhaben vorzunehmen, für welches getrennte Feststellungsverfahren (...) zu führen wären (..)“ heißt es in einer Beschwerde-Beantwortung.

Und weiter: „Aus diesem Grund wurde der angefochtene Genehmigungsbescheid (...) möglicherweise von einer unzulässigen Behörde erlassen“.

Verhandlung

Am 24. April wird die Frage der Zuständigkeiten am Bundesverwaltungsgericht in Wien verhandelt, mit dabei sind Projektbetreiber und Gegner. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass meinen Mandanten recht gegeben wird“, sagt Gloß.