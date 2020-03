Warum Deutschland kein gutes Vorbild für Österreich ist

Wenn sich Österreich mit internationalen Maßstäben vergleicht, wandert der Blick fast automatisch zum großen Nachbarn.

Das sei nicht in allen Bereichen sinnvoll, sagte Jeffrey Franks vom Internationalen Währungsfonds ( IWF) am Dienstag – die Experten stellten in Wien ihren alljährlichen Länderbericht vor. Überraschend: Gerade in Budgetfragen sei Deutschland, der Sparmeister des Euroraums, kein gutes Vorbild, findet der IWF.

Dass Österreich zwei Jahre hintereinander Budgetüberschüsse verzeichnet habe, sei "sehr positiv". Die Staatsschulden würden in einigen Jahren von aktuell 70 Prozent unter die Maastricht-Vorgabe für Euroländer von 60 Prozent sinken, voraussichtlich im Jahr 2024.