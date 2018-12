Wo ist unser Platz? Österreichs Gewicht in der Welt

Steuern

So viel Lebensqualität hat ihren Preis. Wie hoch der in Form von Steuern und Abgaben ist, ermitteln die Weltbank und die Beratungsfirma Pwc, die für eine fiktive Firma, deren 60 Mitarbeiter Blumentöpfe erzeugen, die Gesamtsteuerlast errechnet.

In Österreich sind das 51,5 Prozent des Gewinns: Platz 44 der Hochsteuerländer unter 211 Ländern und Regionen. In der EU heben sonst nur Griechenland, Frankreich, Belgien und Italien noch höhere Steuern ein.

Allerdings: Wer würde seine Topfproduktion ins günstigere Georgien, auf die Pazifikinseln Vanuatu oder ins Sultanat Brunei verlegen? (Dass die Last für Firmen auf den Komoren übrigens mehr als doppelt so hoch sein soll wie ihr Gewinn, sagt mehr über den Vergleich selbst aus als über das Steuersystem der Insel in Ostafrika).