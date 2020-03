Ungleich: Was es mit dem "Mismatching"-Trend auf sich hat

Im Jahr 2000 stöckelte Carrie Bradshaw in "Sex and the City" die Straßen New Yorks in einem pinken und einem blauen Edel-Treter von Christian Louboutin entlang. Weil die US-Kultserie damals ein Muss für alle Mode-Trendsetter war, wurden zweifarbige High Heels dann auch prompt an den Füßen vieler Fashionistas gesichtet.