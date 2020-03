100 Tage vor der EM: Ein Fußballfest mit Stimmungskillern

4

Vorbereitungsspiele bestreitet das österreichische Nationalteam. Das erste am 23. März in Swansea gegen Wales, danach folgt am 30. März das Heimspiel in Wien gegen die Türkei. Am 2. Juni wird in Wien gegen England getestet, die EM-Generalprobe findet am 7. Juni in Prag gegen Tschechien statt.

23

Spieler dürfen im EM-Kader stehen. Daher ist am 17. März die Bekanntgabe der Einberufenen für die Spiele in Wales und gegen die Türkei schon richtungsweisend.