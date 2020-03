Super Tuesday: Biden nach ersten Ergebnissen in Führung, Sanders führt in Kalifornien

Ex-Vizepräsident Joe Biden hat sich am Super Tuesday mit Siegen in mehreren Südstaaten an die Spitze des Bewerberfelds um die demokratische Präsidentschaftskandidatur gesetzt. Laut Prognosen von US-Medien gewann er in Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma und Arkansas. Der bisherige Favorit Bernie Sanders konnte sich in seinem Heimatstaat Vermont und in Colorado durchsetzen. Zudem wurde am frühen Mittwochmorgen (MEZ) bekannt, dass Sanders laut einer Prognose des Fernsehsenders Fox News zufolge die Präsidentschafts-Vorwahl der US-Demokraten im bevölkerungsreichsten Staat Kalifornien gewonnen hat. Es war aber unklar, wie klar der Sieg ausgefallen ist. Sanders benötigte einen klaren Sieg, um den zuvor in zahlreichen Staaten erfolgreichen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden überholen zu können.

Biden überholte in einer Zwischenbilanz klar Sanders, der nach den ersten vier Vorwahlen den Spitzenplatz belegt hatte. Allerdings hoffte der linksgerichtete Senator davor auf Siege in den bevölkerungsreichen westlichen Staaten Texas und Kalifornien. In Texas lag Sanders nach Teilergebnissen vorne. Entsprechend zeigte sich Sanders bei einem Auftritt am Dienstagabend in Vermont zuversichtlich, dass er sich letztlich gegen Biden durchsetzen werde. "Heute Abend sage ich euch mit großer Zuversicht: Wir werden die demokratische Nominierung gewinnen", sagte Sanders.