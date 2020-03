"Super Tuesday": Gibt es heute die Vorentscheidung?

Setzt ein selbst ernannter Sozialist ( Bernie Sanders, 78) seinen in Umfragen prophezeiten Siegeszug fort? Hält der in South Carolina begonnene Mini-Frühling eines anderen Oldtimers ( Joe Biden, 77) an? Grätscht der dritte Oldie, Multi-Milliardär Mike Bloomberg (78), dazwischen? Wann macht die bislang chancenlose Senatorin Elizabeth Warren das Feld frei? Amy Klobuchar tat dies bereits Montagabend zugunsten Bidens.

Heute, Dienstag, am „Super Tuesday“, erhoffen sich Amerikas Demokraten belastbare Trendaussagen auf die Frage, wer für sie im November gegen Präsident Donald Trump antritt. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.