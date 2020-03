Biden gelingt in South Carolina das Comeback

Damit das unterbleibt, benötigt Biden neben intellektuellem Input vor allem das, was er nicht mehr hat: Geld. Viel Geld. Während Michael Bloomberg allein für Super Tuesday knapp 140 Millionen Dollar ausgegeben hat, um sich im Fernsehen und im Internet mit Werbespots zu profilieren, war Bidens Kampagne vor South Carolina so gut wie bankrott.

Mit der Folge, dass kaum Mittel da waren, damit Biden zumindest in den delegiertenreichen Schlüsselstaaten am Super Tuesday - Kalifornien und Texas (rund 650 Stimmen) - Präsenz zeigen konnte. Was für ihn misslich ist, weil Umfragen Bernie Sanders in beiden Bastionen haushoch vorn sehen. So weit vorn, dass nach heutigem Stand vielleicht nur der 78-Jährige aussagekräftige Delegiertenzahlen abgreifen und sich dauerhaft an die Spitze setzen könnte.

Darum wirkte Joe Biden etwas neben dem Takt, als er am Samstagabend in IG-Metaller-Manier sagte: “An all jene, die niedergeschlagen, ausgezählt und zurückgelassen wurden - das ist Euer Wahlkampf.” Was Joe Biden benötigt, sind reiche und vor allem sehr schnell zahlungswillige Großspender. Sonst könnten sie am Mittwoch wieder beginnen, die Spekulationen über sein politisches Ableben.