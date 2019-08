Joe Biden im Porträt: Wie aus einem Humphrey-Bogart-Film

"Go easy on me, kid", "Sei nicht zu streng mit mir, Kind" - mit diesen Worten begrüßte Joe Biden seine parteiinterne Kontrahentin Kamala Harris am Mittwochabend bei der zweiten TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten der demokratischen Partei in Detroit. Seit er seine Kandidatur Ende April verkündet hatte, liegt der 76-Jährige, unter Barack Obama acht Jahre lang Vizepräsident der Vereinigten Staaten, in den Umfragen weit vor der Konkurrenz. Doch die erste Elefantenrunde der Demokraten vor knapp einem Monat ließ seinen Vorsprung deutlich kleiner werden.