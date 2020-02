Demokraten-Vorwahl: Schwarze sind Bidens letzte Hoffnung

Um das zu verhindern, geht der 77-Jährige gemeinsam mit Ehefrau Jill seit Tagen im Großraum Charleston jede sich bietende Extra-Meile. Er sitzt in Baptisten-Gottesdiensten. Er schaut bei afro-amerikanischen Geschäftsleuten vorbei. Er macht schwarzen Jugendlichen Mut. Er geißelt Beschlüsse der Trump-Regierung, die gegen ethnische Minderheiten gerichtet sind. Er verspricht im Fernsehen, im Fall seiner Wahl die erste schwarze Richterin am Obersten Gerichtshof in Washington zu installieren. Biden projiziert Stärke, der bisher aber das Fundament fehlt. Mit Erfolg?

Ruben Miller, ein 26-jähriger schwarzer Computer-Spezialist, ist vom Auftritt in der Universitätsturnhalle der Charleston „Cougars“ bedingt angetan. Biden hält vor gut 600 meist älteren Leuten seine Standard-Rede vom „Kampf um die Seele Amerikas“, den es bei der Wahl am 3. November gegen Donald Trump zu bestehen gelte. Waffengesetze, soziale Ungleichheit, Studiengebühren, Klimawandel – Biden wechselt gehetzt die Themen. „Es gibt nichts, was wir nicht schaffen können“, donnert er in den Saal. Und schiebt seine Lieblingsfloskel hinterher: „Folks, here’s the deal“ – Leute, darum geht’s hier. „Ich mag Joe sehr. Aber das hört sich alles so rückwärtsgewandt an. Mir fehlen die Schwerpunkte für die Zukunft“, sagt Miller. Er berichtet von einer Kundgebung mit Bernie Sanders, „da waren über 2.000 Leute, da brannte die Luft“.