Joe Biden: Der plötzliche Kollaps des großen Favoriten

Die Auswirkungen sind bereits zu spüren. Seine Zustimmungswerte in der „Black Community“ sind seit Dezember von knapp 60 Prozent auf unter 30 Prozent zurückgegangen. Lässt ihn diese Wählerklientel am 29. Februar im Stich, weil die politisch ähnlich moderat tickenden Bewerber Buttigieg und Klobuchar bis dahin Sieger-Aura entwickeln, ginge Biden als „lahme Ente“ in den „Super Tuesday“.

An diesem 3. März stimmen Demokraten in 15 Bundesstaaten, Auslandsterritorien und in Übersee darüber ab, wer den Zuschlag für den Nominierungsparteitag im Juli in Milwaukee bekommen soll. Ohne einen nennenswerten Anteil der hier zu vergebenden 1.350 Delegiertenstimmen wäre Bidens Kandidatur am Ende.