Die nächste US-Dynastie: Wie die Trumps die USA übernehmen wollen

„Acht Jahre Donald Trump – und wir werden Amerika nicht mehr wiedererkennen.“ So schrillt der Dauer-Warnton des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Rick Wilson denkt in viel längeren Bahnen. Der gnadenloseste unter den Washingtoner Kritikern Trumps, ein Konservativer alter Prägung, sieht Amerika bis weit in die 2030er-Jahre hinein in den Händen einer Staats- und Privatgeschäfte skrupellos vermischenden Familien-Dynastie namens Trump – wenn der Amtsinhaber am 3. November eine zweite Amtszeit bekommt.