"Donald Trump ist ein Monster"

Mit Verlaub, aber ist es nicht ein Fortschritt, wenn viele Menschen Zugang zu guter Bildung haben?

Absolut! Aber geistige Fähigkeiten sind nicht das Einzige, was eine funktionierende Gesellschaft benötigt. Und die Wissensgesellschaft braucht längst nicht so viele geistige Arbeiter, wie wir ausbilden. In den letzten 20, 30 Jahren waren im OECD-Schnitt 45 Prozent der 25- bis 35-Jährigen an einer Uni. Aber schon in naher Zukunft wird Künstliche Intelligenz viele Tätigkeiten dieser geistigen Arbeiter erledigen. Wir bilden also Menschen für Jobs aus, die es bald nicht mehr gibt.

Und der Aufstieg des Populismus?

Der liegt am Fehlverhalten der etablierten Politik. Der Glaube an die Globalisierung war mitunter zu naiv. Die Globalisierung hat viel Gutes gebracht. Aber es haben nicht alle gleich profitiert, und die Politik war nicht gut darin, die Verlierer zu beschützen. Meine liberalen Freunde in London sagen zu Trump und Brexit: „Die Welt ist ja verrückt geworden!“ Ich antworte ihnen: „Nein, das nennt man Demokratie!“ Die alten Parteien haben die Ängste der Wähler nicht wahrgenommen, also gibt es neue Politiker – und sie werden irgendwann wieder verschwinden.