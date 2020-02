Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft: In der Früh und am Vormittag regnet bzw. schneit es vor allem an der Alpennordseite; vereinzelt können Gewitter auftreten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900m Seehöhe. Am Nachmittag sind nur noch im Bergland vereinzelt Schauer dabei. Schon am Vormittag klingen die Schauer weitgehend ab, und im Großteil Österreichs setzt sich immer öfter die Sonne durch. Der Wind bläst im Bergland und von Oberösterreich bis zum Nordburgenland lebhaft bis stark aus westlichen Richtungen, nachmittags lässt er generell nach. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 13 Grad, mit den hohen Werten im Süden.