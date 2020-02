Hamburg bleibt weiter die Perle der SPD

Auch weil die politische Konkurrenz stark verloren hat: Die CDU erreichte mit elf Prozent bundesweit ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. Die FDP kam auf knapp fünf Prozent und muss noch um den Wiedereinzug zittern.

Bei beiden schlugen sich die Ereignisse in Thüringen um die Ministerpräsidentenwahl eines FPD-Politikers mit Stimmen von CDU und AfD nieder. Dazu kommt dass die Hamburger CDU inhaltlich kein Programm anbieten konnte. Für die CDU-Bundesspitze ist das eine Schlappe und Ausdruck ihrer Sinnsuche, aber nicht das einzige Problem: Da wäre die offene Führungsfrage, eine Parteichefin auf Abruf und die Entscheidung des Thüringer Landesverbandes. Er will doch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wählen und für den April 2021 Neuwahlen ansetzen. An der Parteispitze ist man sauer und sieht man den Unvereinbarkeitsbeschluss zu Linken und AfD in Gefahr.

Dämpfer für AfD

Apropos AfD. So stark sie zuletzt in Ostdeutschland abgeschnitten hat, wo sie teilweise mehr als zwanzig Prozent erreichte, so schwach ist sie in Norddeutschland bzw. in Hamburg. Dort zog sie 2015 mit sechs Prozent erstmals in ein westdeutsches Parlament ein, nun könnte sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern - und erstmals wieder aus einem Landesparlament fliegen. Nicht auszuschließen, dass sich Wähler ob der taktischen Manöver in Thüringen oder der radikalen Rhetorik abwenden, die rassistisch motivierte Taten wie in Hanau mitbefeuert. Nach dem Anschlag rutschte die Partei auch auf Bundesebene unter zehn Prozent.