Hamburg wählt: Rot-grünes Duell statt Duett

Carl Cevin-Key Coste, Vorsitzender Jungen Liberalen und Kandidat auf Listenplatz fünf, sitzt gerade in der S-Bahn auf dem Weg zu einer Diskussion mit Schülern. Auch intern gab es in den vergangenen Tagen viel zu besprechen. Er versteht die Kritik. Als er am Mittwoch die Nachricht von Kemmerichs Wahl als Pushnachricht aufs Handy bekam, war für ihn klar: Er muss zurücktreten. "Lieber Neuwahlen als in Verantwortung mit den falschen Stimmen." Sein Vorsitzender brauchte zu dieser Antwort etwas länger, die Hamburger FDP bekam den Protest ab. Zirka 1500 Menschen demonstrierten vor der Geschäftsstelle, beschimpften sie als "Faschisten", erzählt Coste. Er wollte bei der Kundgebung zu den Demonstranten sprechen, die Polizei riet ihm davon ab. "Das sagt auch was über den demokratischen Diskurs aus", bekrittelt er.

Überhaupt glaubt er zu wissen, dass reden und debattieren ein Schlüssel ist, auch um wütende oder enttäuschte Wähler zurückzugewinnen. Bei den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen war er als Wahlhelfer unterwegs und musste feststellen, dass die AfD omnipräsent war: Auf Plakaten oder als "Kümmere", die Flohmärkte oder Kinderfeste veranstalteten. Von den Volksparteien war nichts zu sehen. In Hamburg ist da die Lage noch anders, erklärt er. Die SPD nach wie vor strukturstarke Kraft, die mit den Menschen ins Gespräch kommt. Die Rechtspartei ist hingegen mit etwa sechs bis sieben Prozent weit von Ergebnissen wie in Ostdeutschland entfernt.

Und die Liberalen selbst? Schaffen sie trotz Thüringen die Fünf-Prozent-Hürde? Coste ist zuversichtlich. Natürlich könnte er sagen, dass war's jetzt, aber "wir wurden schon vor fünf Jahren für tot erklärt, da waren die Prognosen schlechter und wir haben es trotzdem geschafft". Der 23-Jährige ist 2013 in die Partei eingetreten, da flog sie gerade aus dem Bundestag - "sicher nicht der beste Zeitpunkt, wo Liberale großen Gestaltungsspielraum hatten, da ging es darum, wie wir wieder eine starke liberale Stimme in die Gesellschaft bekommen".

Den Optimismus hat die grüne Kandidatin nicht verloren, obwohl der Regen stärker wird – und die jüngsten Umfragen trotz starker Gewinne nicht für eine Erste Bürgermeisterin sprechen. Die SPD konnte, trotz Ärger um Cum-Ex-Geschäfte, den Abstand zu den Grünen ausbauen.