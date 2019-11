Kurssuche und Kräftemessen bei SPD und Grünen

Bei den Sozialdemokraten sind wieder die Mitglieder am Zug: Online oder per Brief entscheiden sie, wer die SPD künftig wohin führt. Das Bewerberduo Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz, Abgeordnete aus Brandenburg, wollen weiterregieren; ihre Konkurrenten Norbert Walter-Borjans, Ex-Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, und die Abgeordnete Saskia Esken stehen der Koalition sehr kritisch gegenüber.

Duo als Erfolgsrezept

Auf jeden Fall werden ein Mann und eine Frau die SPD führen. Nach Jahren, in denen die Partei Vorsitzende verschlissen hat, soll das Duo Zusammenhalt signalisieren. Der frühere Juniorpartner, mit dem vor 20 Jahren erstmals regiert wurde, zeigt, dass es funktioniert: Die Geschlossenheit zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock ist fast ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Parteienlandschaft.