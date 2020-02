Der Eurofighter-Krimi: Mafia, nackter Hintern und viel Geld

Aber der Betrüger hatte ein Gegenangebot: Er habe ein Korruptionsnetzwerk für einen Rüstungsfall in Österreich geleitet. Das, so Lande, sei ungefährlich für ihn. Also packte er aus. Und siehe da, dieses Netzwerk hieß Vector Aerospace. Stolze 114 Millionen Euro überwies EADS-Deutschland an Vector, heißt es in der Anzeige des Verteidigungsministeriums. „Durch die Aussage von Lande gelang es erstmals, eine Verbindung von Vector zu EADS herzustellen. Bis dahin hatten wir nur eine Buchungszeile von Vector gefunden“, erklärt Pilz.

Die Ermittlungen ausgerechnet rund um diese Anzeige wollte die Staatsanwaltschaft einstellen, wurde diesen Samstag bekannt. Dagegen wehrt sich nun auch Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne): „Was die Justizministerin jetzt machen sollte, ist, danach zu trachten, dass die Verfahren nicht vorschnell eingestellt werden.“

Aber zurück zum Netzwerk des Italo-Betrügers Lande. Er heuerte Waffenlobbyisten an. Darunter auch den Wiener Walter Schön. „ Lande erzählte Schön von einem Geschäft, wo man wenig zu tun hat, man müsse nur ein paar Firmen gründen und es fließt sehr viel Geld“, schildert Pilz.

Schön ließ sich darauf ein. Und so wurde ein Briefkastensystem aufgezogen. Das Netz zog sich von Luxemburg, der Isle of Man, den Caymans, den Britischen Jungferninseln bis nach Singapur und Zypern. Seit Monaten ist Schön abgetaucht, sitzt er doch in der Bredouille.