In 57 Tagen allein über den Atlantik

Haben Sie während der 57 Tage auch Todesängste durchstehen müssen?

Zum Glück gar nicht. Ich hatte vom ersten Tag an Vertrauen in das Boot. Ich hatte nie einen Zweifel, dass etwas passieren könnte. Auch während der Stürme nicht. Die einzige Überlegung war, was ich mache, wenn das Steuerruder bricht.