Salzburger Ruderer von den Atlantikstürmen gebeutelt

Wolfgang Fankhauser schreit üblicherweise nicht. Das sagt er, und das sagt auch seine Lebensgefährtin. Doch vergangene Woche hat sich das beim Salzburger, der alleine in einem Ruderboot im Rahmen der „Talisker Whisky Atlantic Challenge“ den Atlantik überquert, geändert. In einem acht Tage dauernden Sturm schrie Fankhauser den Ozean an, bis er keine Stimme mehr hatte.

An Rudern war kaum zu denken, der 39-Jährige fühlte sich tagelang, als würde er in einer Waschmaschine sitzen. Nun, nach rund 40 Tagen auf dem Wasser, hat Fankhauser seinen Frieden mit dem Ozean wieder gefunden. Auch die Stimme ist wieder da, als ihn der KURIER via Satellitentelefon erreicht.