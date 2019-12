Wie ein Salzburger den Atlantik in einem Ruderboot überquert

In der Vorbereitung bauten sich viele Hürden auf, Fankhauser hat sie alle beseitigt. „Er setzt sich etwas in den Kopf und zieht das dann durch“, sagt seine Lebensgefährtin Julia Irnberger. Doch auch die beste Vorbereitung kann die Teilnehmer auf die Bedingungen auf hoher See nicht einmal ansatzweise einstimmen. „Es ist viel heftiger und intensiver, als ich es mir vorgestellt habe“, sagt Fankhauser. „Die Einsamkeit ist das Schlimmste.“ Dazu kommen die körperlichen Anstrengungen, vor allem in den ersten Tagen mit beschränkter Nahrungsaufnahme. „Man merkt richtig, wie die Kraft aus den Beinen geht“, erzählt der Salzburger.