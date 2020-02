Salzburger ruderte über den Atlantik

Unter Jubel legte Wolfgang Fankhauser in der Nacht auf Samstag in Antigua in der Karibik mit seinem Ruderboot an. Er hat den Atlantik bezwungen. 4.800 Kilometer hat er alleine in seinem Boot zurückgelegt und war 57 Tage, 13 Stunden und 49 Minuten unterwegs. In einem ersten Interview nach der Ankunft, erklärt er „dass es doch härter war als er zuvor gedacht hatte“.

Lange hat sich der Abenteurer auf seine Solo-Atlantiküberquerung vorbereitet. Die „Talisker Whisky Atlantic Challenge“ startete auf den Kanaren in La Gomera. Es ist das härteste Ruderrennen der Welt. Heuer zogen besonders viele Stürme über das Starterfeld her. Der Atlantik zeigte sich für die Extremsportler nicht immer von seiner besten Seite. In einem acht Tage dauernden Sturm schrie Fankhauser den Ozean an, bis er keine Stimme mehr hatte. An Rudern war kaum zu denken, der 39-Jährige fühlte sich tagelang, als würde er in einer Waschmaschine sitzen. Aber es gab auch schöne Momente, wie die Sonnenaufgänge auf Hoher See oder eine Begegnung mit einem Hai wenige Meter vom Boot entfernt, erzählt der Abenteurer.