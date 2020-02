Neuer IV-Chef? Ein Mann für einen Kompromiss

Soviel ist jetzt schon fix, auch diesmal wird es wieder nichts mit einer Frau als Industrie-Präsidentin. Die Chefin des Familienkonzerns Salzburger Aluminium ( SAG), Karin Exner-Wöhrer, hatte sich wie Ohneberg bereits geoutet, hat aber nur Chancen als Vize-Präsidentin.

Die erfolgreiche Unternehmerin ist ebenfalls gut vernetzt. Sie ist im Aufsichtsrat der AUA, der teilstaatlichen Telekom Austria und seit kurzem beim deutschen Technologiekonzern Mann + Hummel.

Doch die ältlichen Machos am Schwarzenbergplatz sind noch nicht soweit, eine jüngere Frau an ihrer Spitze zu akzeptieren. Bis heute gibt es im Bundes-Präsidium keine Stellvertreterin und nur einige Vize-Präsidentinnen in den Ländern.

Eine davon ist in Kärnten, die Infineon-Chefin Sabine Herlitschka. Sie wurde für eine Kandidatur zwar gefragt, muss derzeit aber eine Mega-Investition stemmen und lehnte dankend ab.