Im Fadenkreuz: Ein Milliardär spaltet den deutschen Fußball

In den sozialen Netzwerken verteidigten aber nicht wenige das Ultras-Plakat. Die Fadenkreuzgrafik sei als Protest zu verstehen, weil der Deutsche Fußballbund ( DFB) am Donnerstag alle Dortmunder Fans nach wiederholten Schmähungen gegen Hopp für drei Jahre von Auswärtsspielen in Hoffenheim ausgeschlossen hatte.

Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF) bekrittelte, dass man in den vergangenen Jahren bei vielen Spielen mit rassistischen Vorfällen gewesen sei, von denen kein einziges unterbrochen wurde - anders als am Samstag wegen eines Plakats gegen Hopp. Diesem Argument schlossen sich viele Fangruppierungen an.