Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Intensiver Regen: Von Vorarlberg bis ins Mostviertel regnet es den ganzen Tag - zeitweise intensiv. Im Bereich der Nordalpen ist mit stellenweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Auch im Norden und Osten bleibt es trüb mit zeitweiligem Regen. . Im Süden dagegen meist trocken und zwischendurch sonnig, nur einzelne Schauer ziehen im Bereich der Hohen Tauern und den Gurktaler Alpen durch. Der Wind weht kräftig, auf den Bergen stürmisch und kommt aus Südwest bis Nordwest. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 2 bis 11, im Süden bis zu 15 Grad. In 2000m Höhe von Nord nach Süd minus 3 bis plus 4 Grad.