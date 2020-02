Wuhan-Rückkehrer: Daheim, in Quarantäne

„Das Coronavirus ist in Europa angekommen. Es gibt keinen Grund zur Panik, aber Grund für hohe Aufmerksamkeit“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz Sonntagabend.

Dass die Behörden Vorsicht walten ließen, zeigte der Umgang mit den Passagieren. So war neben der Crew auch eine Ärztin sowie ein Sanitätsunteroffizier und zwei Experten des ABC Abwehrzentrums an Bord der Hercules. Die Passagiere trugen Mundschutz, das Team zusätzlich Handschuhe. Die Maschine wurde vor und nach dem Flug desinfiziert, die Sitze in Plastikfolie gehüllt. Auch bei der Fahrt ins Hygienezentrum trugen die Österreicher Gesichtsmasken. Die sieben Mitarbeiter der Wiener Berufsrettung waren mit Atemschutzmaske und Handschuhen ausgestattet.

Vor dem Abflug in Wuhan, beim Zwischenstopp in Frankreich und bei der Ankunft in Schwechat wurde der Gesundheitszustand der Rückkehrer überprüft. „Wir sind entspannt, aber damit das so bleibt, braucht es hohe Präzision“, sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ).

Allerdings: Sonntagabend wurde bekannt, dass 20 Personen, die gemeinsam mit den Österreichern im A380 nach Frankreich saßen, Symptome zeigten.