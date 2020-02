Nach Finalpleite: "Warum sollte Thiem nicht fünf Titel holen?"

Dies bestätigt auch Ex-Profi Alexander Antonitsch, der aber kurzfristig denkt. " Dominic ist absolut der in der Poleposition, wenn es um den Angriff auf die Ü-30-Generation an der Spitze geht. Schon in ein paar Wochen könnte er Federer überholen." Der Schweizer muss in Dubai ab 24. Februar seinen Titel verteidigen, tut er das nicht, muss Thiem gar nicht punkten. Geplant hat der 26-Jährige eine Teilnahme in Buenos Aires ab nächstem Montag, über ein Antreten wird erst entschieden. Sicher spielen wird er ab 17. Februar in Rio de Janeiro.