Berichte: Trump hält E-Mails zur Ukraine-Affäre unter Verschlus

Kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump machen Berichte über neue, durch die US-Regierung zurückgehaltene Beweismittel Schlagzeilen: Demnach ließ Trump dank seiner Privilegien als US-Präsident Details von 24 E-Mails zur Ukraine-Affäre zur Verschlusssache erklären.

Wenige Stunden vor Veröffentlichung der Berichte hatte der von Trumps Republikanern dominierte Senat die Befragung von Zeugen im Amtsenthebungsverfahren abgelehnt und damit ein rasches Ende des Prozesses besiegelt.

Mails "redigiert"

Die Bundesbehörde Office of Management and Budget (OMB) habe Teile der E-Mails "redigiert", legte die hochrangige OMB-Mitarbeiterin Heather Walsh Medienberichten zufolge in einem Gerichtsdokument dar. In den nachträglich bearbeiteten E-Mails des Präsidenten, seines Stellvertreters Mike Pence sowie enger Berater Trumps gehe es um "den präsidialen Entscheidungsprozess zu Umfang, Dauer und Zweck des Zurückhaltens von Militärhilfe für die Ukraine", zitierten die Medien Walsh.

Die zurückgehaltene Militärhilfe für die Ukraine im Umfang von 391 Millionen Dollar (352 Millionen Euro) steht im Mittelpunkt des Impeachment-Prozesses gegen Trump. Die Demokraten werfen dem US-Präsidenten vor, das vom Kongress bereits bewilligte Geld unter Missbrauch seines Amtes zurückgehalten zu haben, um die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen möglichen Präsidentschaftswahl-Herausforderer Joe Biden von den Demokraten und dessen Sohn zu drängen.

Der Senat hatte am Freitag die von den Demokraten geforderte Vernehmung von Zeugen im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump blockiert. Das Abstimmungsergebnis fiel knapp aus: 51 Senatoren stimmten gegen Zeugenvernehmungen, 49 Senatoren - darunter zwei Republikaner - votierten dafür.